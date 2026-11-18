Greenwave Technology Solutions hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Greenwave Technology Solutions ein Ergebnis je Aktie von -8,890 USD vermeldet.

Beim Umsatz wurden 15,6 Millionen USD gegenüber 12,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at