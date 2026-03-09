|
Greenwave Technology Solutions präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Greenwave Technology Solutions lud am 06.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -8,89 USD. Ein Jahr zuvor waren -28,600 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 8,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
