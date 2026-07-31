Greenwave Technology Solutions: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Greenwave Technology Solutions hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Greenwave Technology Solutions vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,81 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -17,850 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 122,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at