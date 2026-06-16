16.06.2026 06:31:29

Greenwave Technology Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Greenwave Technology Solutions hat am 15.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Greenwave Technology Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -77,490 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 85,39 Prozent auf 15,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 41,250 USD gegenüber -931,700 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,66 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 33,32 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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