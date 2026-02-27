Greenway Greenhouse Cannabis öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Greenway Greenhouse Cannabis hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 39,88 Prozent auf 2,4 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at