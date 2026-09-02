Greenway Greenhouse Cannabis stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Greenway Greenhouse Cannabis lud am 31.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,6 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,2 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at