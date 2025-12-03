Greenway Greenhouse Cannabis vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Greenway Greenhouse Cannabis präsentierte am 01.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,1 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,8 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

