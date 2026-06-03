Greenwich LifeSciences: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Greenwich LifeSciences hat am 01.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Greenwich LifeSciences -0,610 USD je Aktie generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,430 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,210 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at