Greenwich LifeSciences Aktie

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WKN DE: A2P794 / ISIN: US3968791083

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10.08.2026 18:07:25

Greenwich LifeSciences Stock Gains 4% After Extending Share Lock-Up

(RTTNews) - Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) shares rose 5 percent on Monday, after the clinical-stage biopharmaceutical company announced that its Board of Directors had extended the lock-up period on shares held by directors, officers, and existing pre-IPO investors through January 31, 2027.

The stock opened at $14.79 and traded between $14.76 and $15.39 during the session on the Nasdaq. It has traded in a 52-week range of $7.78 to $34.10. Trading volume was 27,694 shares, compared with an average daily volume of 158,337 shares.

Under the extended arrangement, the locked-up shareholders will generally be unable to sell their shares during the period unless the Board modifies the restrictions. After January 31, 2027, sales of the locked-up shares will be subject to a leak-out plan, unless otherwise changed by the Board.

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