Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
27.02.2026 09:43:00
Greg Abel bei Berkshire Hathaway: Wie tritt man in die Fußstapfen von Warren Buffett?
Greg Abel hat Investoren-Superstar Warren Buffet bei Berkshire Hathaway abgelöst. Er wird den Aktionären zunächst klarmachen müssen, was sich unter seiner Führung ändern wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A
|
27.02.26
|Greg Abel bei Berkshire Hathaway: Wie tritt man in die Fußstapfen von Warren Buffett? (Spiegel Online)
|
27.02.26
|Ausblick: Berkshire Hathaway gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
20.02.26
|Japan-Aktien treiben Berkshire Hathaway an: Warren Buffetts Strategie zahlt sich aus (finanzen.at)
|
17.02.26
|Berkshire Hathaway energy unit sells power assets in rare disposal (Financial Times)
|
14.02.26
|Erste Schätzungen: Berkshire Hathaway legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.02.26
|Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett zieht Vergleich zwischen KI und Atomwaffen (finanzen.at)
|
24.01.26
|Berkshire Hathaway-Aktie: Öffnet sich der Konzern nach Buffetts Abgang für Krypto? (finanzen.at)
|
21.01.26
|Kraft Heinz-Aktie tiefrot: Berkshire Hathaway könnte Beteiliung veräußern (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|639 500,00
|0,31%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|426,80
|0,29%
