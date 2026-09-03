Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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03.09.2026 20:15:00
Greg Abel Bought $39.4 Billion of Stocks in 6 Months, Up From the $7.1 Billion Berkshire Purchased a Year Earlier Under Warren Buffett
Starting in the fourth quarter of 2022, Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) became a net seller of stocks. This trend continued in every single quarter through the first quarter of this year. Greg Abel started his first three months as CEO maintaining what his predecessor, Warren Buffett, did.But things changed in Q2, as the conglomerate bought $23.5 billion worth of stocks and sold $3.7 billion, becoming a net buyer for the first time in more than three years. During the first six months of 2026, Berkshire Hathaway cumulatively purchased $39.4 billion in equities and sold $27.8 billion. This was up dramatically from the $7.1 billion acquired (and $11.6 billion sold) in the same period last year.Here's what Abel's been adding to the conglomerate's portfolio. Will he keep being aggressive going forward?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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