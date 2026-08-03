Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
03.08.2026 16:30:00
Greg Abel Closed Berkshire Hathaway's Taylor Morrison Deal on July 24. Here's What Berkshire Owns Now.
Since Greg Abel took over as CEO at Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) at the beginning of the year, the company has made some notable moves in the post-Warren Buffett era. There's been a shake-up in its stock portfolio, but something that has flown under the radar is the full acquisition of its second company this year, Taylor Morrison Home, for $72.50 per share, or about $8.5 billion.Berkshire is known for its stock portfolio, valued at $357 billion as of July 30, but it also owns companies outright. With Abel and Berkshire recently acquiring new operating businesses versus blockbuster stock purchases, it's worth taking a dive into the former.The conglomerate now owns dozens of companies outright. Here are some of its notable major subsidiaries:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Analysen zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt weit im Plus -- DAX zum Handelsende erstmals über 26.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag kräftige Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.