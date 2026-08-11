Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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11.08.2026 13:00:00
Greg Abel Ended Berkshire Hathaway's 6-Quarter Buyback Freeze in Q1 With Just $235 Million. The Q2 Report Shows Whether He Kept Buying.
After a bit of a dry spell during Warren Buffett's last year and a half as chief executive officer before he stepped down at the end of last year, Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) new CEO, Greg Abel, revived repurchases of the conglomerate's own stock.It wasn't much. The company only bought back $235 million worth of Berkshire shares during Q1, a pittance compared to its current cash hoard of roughly $366 billion and market cap of more than $1.1 trillion.Still, all big trends start out as small ones. Is that the case here? It certainly looks like it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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