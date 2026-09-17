Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
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17.09.2026 12:30:00
Greg Abel Has 75% of Berkshire Hathaway's Portfolio Invested in Just 8 Stocks. Is the 1 That's Lagging Behind the S&P 500 the Best Buy Now?
It hasn't even been a year since Warren Buffett made Greg Abel chief executive officer of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB). Already, Abel has made a number of major portfolio overhauls, including trimming or eliminating stakes in many smaller positions, catapulting Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) to a top-five holding, and identifying Apple (NASDAQ: AAPL), American Express (NYSE: AXP), Coca-Cola (NYSE: KO), and Moody's (NYSE: MCO) as companies Berkshire expects to compound for decades.
Abel's approach is a testament to Buffett's philosophy of finding exceptional businesses and holding concentrated positions in them, rather than over-diversifying into companies Berkshire deems lower-quality.
Apple, American Express, Coca-Cola, Bank of America (NYSE: BAC), Alphabet, Chevron (NYSE: CVX), Occidental Petroleum (NYSE: OXY), and Mitsubishi (OTC: MSBHF) (OTC: MTSUY) make up a combined 75% of Berkshire's $365.2 billion public equity portfolio. With the exception of credit-card company American Express, all of these core holdings have outperformed the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) during the past year.
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|82,14
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