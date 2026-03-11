Berkshir a Aktie
Greg Abel Has Over 60% of Berkshire Hathaway's Stock Portfolio Invested in 9 Forever Stocks
Warren Buffett once wrote, "When we own portions of outstanding businesses with outstanding managements, our favorite holding period is forever." While Buffett constantly aimed to buy only wonderful businesses, few met the criteria for becoming the stocks Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) would hold forever.In his first letter to shareholders, Buffett's successor at Berkshire, Greg Abel, called out nine companies he describes as core holdings in the company's equity portfolio. Combined, they account for over 60% of the company's portfolio. Investors should expect "limited activity in these holdings," Abel said. Many of the stocks Abel mentioned align with previous comments from Buffett, but not all of them. Here are the nine stocks Abel plans to hold forever.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
