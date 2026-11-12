Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
12.11.2026 10:57:00
Greg Abel Has Plowed $14.4 Billion Into Warren Buffett's Favorite Stock This Year, and It's Not Apple
Warren Buffett served as the chief executive officer of the Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) holding company from 1965 to 2025. Under his leadership, it became a $1 trillion conglomerate with several wholly owned subsidiaries, a $350 billion stock portfolio, and over $300 billion in cash.
Buffett selected one of his longtime deputies, Greg Abel, to step into the CEO role at the start of 2026. It won't be easy for Abel to replicate his predecessor's success, but he has purchased $14.4 billion worth of Buffett's favorite stock so far this year, which is always a popular move with shareholders.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
16:01
|Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
16:01
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
12.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
12.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
12.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|14:45
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:45
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:45
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|29 660,00
|-0,13%
|Apple Inc.
|324,90
|1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.