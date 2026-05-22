Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
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22.05.2026 12:35:00
Greg Abel Just Bought Delta Airlines for Berkshire Hathaway's Portfolio. Here's the Big Reason Why.
The first quarter of 2026 was the first in which Warren Buffett no longer made the big investment decisions at Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB). Rather, Buffett handed the reins to Greg Abel, who is not only in charge of Berkshire's operating businesses but will also make investment decisions over stock picks.Amid just two new purchases in the first quarter, the largest was Delta Air Lines (NYSE: DAL), for which Abel established a $2.65 billion position, or roughly a 1% allocation to Berkshire's portfolio.The first quarter of 2026 saw the U.S. go to war with Iran, triggering an oil price spike, which doesn't exactly seem like a good environment in which to buy airline stocks. However, high jet fuel prices were ironically likely the very reason Abel bought Delta. Here's why. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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