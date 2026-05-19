Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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19.05.2026 10:44:00
Greg Abel Just Dumped Amazon. David Tepper Nearly Doubled His Stake. One of Them Is About to Look Very Smart.
Warren Buffett's hand-picked successor as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), Greg Abel, is already revealing how he will invest the conglomerate's mountain of cash. Meanwhile, billionaire David Tepper continues to show how he earned a reputation as one of the top hedge fund managers. And both men took very different approaches with the same stock in the first quarter of 2026.Abel completely exited Berkshire's position in Amazon (NASDAQ: AMZN) in Q1. Tepper, on the other hand, nearly doubled Appaloosa Management's stake in the e-commerce and cloud stock. Amazon ranks as his top holding, by far. I think one of them is about to look very smart.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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