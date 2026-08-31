Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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31.08.2026 16:16:00
Greg Abel Just Gave Investors $4.5 Billion Reasons to Take a Closer Look at Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) bought back $4.5 billion in stock in the second quarter, its first major buyback activity since early 2024. While other companies buy back billions of dollars in stock, Berkshire's buyback program is a unique one.Specifically, Berkshire buys back stock only when its leaders believe it trades at a considerable discount to intrinsic value. This lets investors use Berkshire's buyback as a signal that the stock might be cheap.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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