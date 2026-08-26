Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
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26.08.2026 14:12:00
Greg Abel Just Made 3 Moves at Berkshire Hathaway That Bet on the Same Trend (And it's Not AI)
In the second quarter, Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) was a net buyer of stocks for the first time in several years. Although the large investment in Google parent Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) received the most headlines, there were several other investments Berkshire made that shared a common theme: housing.To be clear, Berkshire Hathaway CEO Greg Abel hasn't specifically said that he's anticipating a housing recovery. But all the signs point to Berkshire betting big that the near-stagnant housing market in the United States will turn around.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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