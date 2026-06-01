Berkshir a Aktie

Berkshir a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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01.06.2026 17:18:00

Greg Abel Just Overhauled Berkshire Hathaway's Portfolio. Here's Every Move He Made.

Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) new CEO Greg Abel took the helm of the conglomerate in January and has already made some big moves in its stock portfolio. Here's everything he just bought and sold.*Stock prices used were the morning prices of May 29, 2026. The video was published on May 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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