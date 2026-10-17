Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
18.10.2026 00:30:00
Greg Abel Made Major Additions to Alphabet and Delta Last Quarter While Berkshire Bought Back $4.4 Billion of Its Own Stock. Is This a Buying Signal Investors Should Watch?
When Warren Buffett stepped down as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), there were a lot of eyes on his successor, Greg Abel. Would Buffett's replacement follow the Oracle of Omaha's approach to buying stocks?
Less than a year into Abel's tenure, we're getting an answer. Berkshire went on a buying spree during the second quarter, adding to its positions in Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) and Delta Air Lines (NYSE: DAL). And another purchase stood out -- $4.5 billion of Berkshire Hathaway's own stock.
Here's what that means for investors.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Analysen zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 755,00
|0,41%
|Alphabet A (ex Google)
|303,00
|-2,78%
|Alphabet C (ex Google)
|299,55
|-2,65%
|Delta Air Lines Inc.
|67,09
|-3,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.