Berkshir a Aktie

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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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18.10.2026 00:30:00

Greg Abel Made Major Additions to Alphabet and Delta Last Quarter While Berkshire Bought Back $4.4 Billion of Its Own Stock. Is This a Buying Signal Investors Should Watch?

When Warren Buffett stepped down as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), there were a lot of eyes on his successor, Greg Abel. Would Buffett's replacement follow the Oracle of Omaha's approach to buying stocks?

Less than a year into Abel's tenure, we're getting an answer. Berkshire went on a buying spree during the second quarter, adding to its positions in Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) and Delta Air Lines (NYSE: DAL). And another purchase stood out -- $4.5 billion of Berkshire Hathaway's own stock.

Here's what that means for investors.

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Alphabet A (ex Google) 303,00 -2,78% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 299,55 -2,65% Alphabet C (ex Google)
Delta Air Lines Inc. 67,09 -3,51% Delta Air Lines Inc.

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