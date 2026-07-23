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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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23.07.2026 15:45:00

Greg Abel Makes Bold Portfolio Moves as Berkshire's New Leader -- Dumps Amazon While Buying an Airline Stock

Greg Abel took over as Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) CEO at the start of the year. Despite taking the reins from legendary investor Warren Buffett, he has shown he's willing to go his own way with capital allocation decisions.Abel has made many changes to Berkshire's investment portfolio in the first quarter. This includes selling its entire stake in Amazon (NASDAQ: AMZN) while initiating a position in Delta Airlines (NYSE: DAL). You should never blindly follow any investor, but it's noticeable when a company with a long and successful investing track record makes changes, even if someone else is in charge. That makes this an opportune time to examine both companies more closely.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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