Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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20.09.2026 12:50:00
Greg Abel Recently Plowed $4.2 Billion Into Warren Buffett's Favorite Stock, and It Wasn't Apple
Warren Buffett served as chief executive officer of the Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) investment company between 1965 and 2025. He turned it into a $1 trillion conglomerate with numerous wholly owned subsidiaries, a $350 billion stock portfolio, and more than $300 billion in cash.
That leaves some very big shoes to fill for Buffett's chosen successor, Greg Abel, who stepped into the CEO role at the beginning of 2026. But during the second quarter, he bought $4.2 billion worth of Buffett's all-time favorite stock, which is always a very popular move with the company's shareholders. Read on.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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17.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 340 Dollar (dpa-AFX)
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17.09.26
|The Apple trust premium in the age of AI (Financial Times)
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16.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
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15.09.26
|Musk beendet Rechtsstreit mit Apple – Kooperation mit OpenAI nicht mehr im Visier - Aktie schwächer (dpa-AFX)
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|Evercore setzt auf 6 KI-Hardware-Aktien: Apple, Seagate & Co. im Blick (finanzen.at)
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15.09.26
|Apple, Oracle, OpenAI, SK Hynix, Infineon, SAP - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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|Apple, Oracle, OpenAI, SK Hynix, Infineon, SAP - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|292,50
|-0,49%
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