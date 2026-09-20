Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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20.09.2026 12:50:00

Greg Abel Recently Plowed $4.2 Billion Into Warren Buffett's Favorite Stock, and It Wasn't Apple

Warren Buffett served as chief executive officer of the Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) investment company between 1965 and 2025. He turned it into a $1 trillion conglomerate with numerous wholly owned subsidiaries, a $350 billion stock portfolio, and more than $300 billion in cash.

That leaves some very big shoes to fill for Buffett's chosen successor, Greg Abel, who stepped into the CEO role at the beginning of 2026. But during the second quarter, he bought $4.2 billion worth of Buffett's all-time favorite stock, which is always a very popular move with the company's shareholders. Read on.

Image source: The Motley Fool.

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