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WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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07.08.2026 20:38:00

Greg Abel Reports Saturday Morning. Berkshire Stock Just Hit a 52-Week High and Is Still Behind the S&P 500 This Year.

Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) posts its second-quarter earnings release and its 10-Q filing on Saturday, Aug. 8, at about 7 a.m. Central time, according to the company's announcement. There's no earnings call and no presentation. The filing is the whole event.It's also the second quarterly report of the Greg Abel era. Abel took over as CEO on Jan. 1, with Warren Buffett staying on as chairman, and his first months have been busy ones. Berkshire bought back stock in March for the first time on his watch, and in late July it closed an $8.5 billion acquisition.The stock heads into the weekend in a strange spot, too. As of this writing, it trades at about $525, having just touched a fresh 52-week high. Yet it's up only about 4.5% for 2026, while the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has gained about 13%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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