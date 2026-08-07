Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
07.08.2026 20:38:00
Greg Abel Reports Saturday Morning. Berkshire Stock Just Hit a 52-Week High and Is Still Behind the S&P 500 This Year.
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) posts its second-quarter earnings release and its 10-Q filing on Saturday, Aug. 8, at about 7 a.m. Central time, according to the company's announcement. There's no earnings call and no presentation. The filing is the whole event.It's also the second quarterly report of the Greg Abel era. Abel took over as CEO on Jan. 1, with Warren Buffett staying on as chairman, and his first months have been busy ones. Berkshire bought back stock in March for the first time on his watch, and in late July it closed an $8.5 billion acquisition.The stock heads into the weekend in a strange spot, too. As of this writing, it trades at about $525, having just touched a fresh 52-week high. Yet it's up only about 4.5% for 2026, while the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has gained about 13%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Analysen zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|1 058,00
|-0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.