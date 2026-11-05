Greg Abel's 2 Big Acquisitions This Year Cost Berkshire Hathaway About $16 Billion, Less Than 5% of Its Cash Pile

Since taking over from Warren Buffett as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), Greg Abel has completed two major acquisitions, but they barely made a dent in its cash pile. Between the two transactions, Berkshire spent $16.5 billion in cash, or around 4.5% of its reported Q2 2026 cash balance of $365.5 billion.

Only time will tell whether Berkshire, under Abel's watch, will ramp up its acquisition activity, but this year's pair of transactions may give us insight into Abel's likely approach in the years ahead.

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