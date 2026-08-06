Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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06.08.2026 15:15:00
Greg Abel's Berkshire Hathaway May Have Repurchased Up to $11 Billion of Its Own Stock Last Quarter. Is This a Bullish Signal for Shareholders?
CEO Greg Abel may have directed Berkshire Hathaway (NYSE: BRKB) to repurchase up to $11 billion of its own stock in a single quarter, according to a recent report from Barrons. It's hard not to read such an action as a strong vote of confidence in the company's future.With Berkshire, buybacks are less about sending a "bullish" signal and more about quietly conveying something about intrinsic value and capital discipline to shareholders. Under both Warren Buffett and now Abel, Berkshire's own guidance on repurchases has been simple: The company will buy back shares only when management believes the stock price sits below a conservative estimate of intrinsic value and when Berkshire still maintains ample liquidity for big opportunities and insurance obligations.That's not the playbook of a management team trying to engineer a short‑term pop.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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