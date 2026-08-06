Berkshire Hathaway Aktie

Berkshire Hathaway für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854075 / ISIN: US0846701086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 15:15:00

Greg Abel's Berkshire Hathaway May Have Repurchased Up to $11 Billion of Its Own Stock Last Quarter. Is This a Bullish Signal for Shareholders?

CEO Greg Abel may have directed Berkshire Hathaway (NYSE: BRKB) to repurchase up to $11 billion of its own stock in a single quarter, according to a recent report from Barrons. It's hard not to read such an action as a strong vote of confidence in the company's future.With Berkshire, buybacks are less about sending a "bullish" signal and more about quietly conveying something about intrinsic value and capital discipline to shareholders. Under both Warren Buffett and now Abel, Berkshire's own guidance on repurchases has been simple: The company will buy back shares only when management believes the stock price sits below a conservative estimate of intrinsic value and when Berkshire still maintains ample liquidity for big opportunities and insurance obligations.That's not the playbook of a management team trying to engineer a short‑term pop.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A

mehr Nachrichten

Analysen zu Bullish

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Berkshire Hathaway Inc. A 674 000,00 -0,81% Berkshire Hathaway Inc. A
Berkshire Hathaway Inc. B 448,90 -1,13% Berkshire Hathaway Inc. B
Bullish 23,62 2,52% Bullish

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:57 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen