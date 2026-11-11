Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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11.11.2026 12:40:00
Greg Abel's Berkshire Hathaway Owns 37% of This Company. Here's Why the Stock Is Also a Buy for Retail Investors.
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) CEO Greg Abel's tenure is being defined by aggressive moves, with one of the most recent being the addition of more shares of Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI) to the company's portfolio.
As revealed in a Form 4 filing, from Oct. 30 to Nov. 3, Berkshire purchased approximately $27 million worth of Sirius XM shares. By Berkshire's standards, that may sound small, with Sirius XM's weight in its portfolio at only 1.1%.
That said, the bigger vote of confidence from Abel's company is that it now owns 37.4% of the satellite radio provider. And as we head into 2027, investors may also want to consider Berkshire's moves and add the stock, or more of it, to their own portfolios.
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