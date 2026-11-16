Greg Abel's Berkshire Hathaway Still Holds About $18.6 Billion of Chevron Stock After Selling More Than a Third of It

In the first quarter of 2026, Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) sold 35% of its position in Chevron (NYSE: CVX), one of the world's largest integrated energy companies. But it increased its position by nearly 7% again in the second quarter, and left it unchanged in the third quarter. As of this writing, Berkshire still holds $18.6 billion in Chevron shares.

That's equivalent to a 4.3% stake in Chevron. It accounts for 5% of Berkshire's portfolio, and it's the company's sixth-largest stock investment. Is that a bullish signal for Chevron's future?

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