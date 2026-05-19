ELMO Aktie
ISIN: PLELMO000019
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19.05.2026 21:24:38
Greg Hyman, Co-Creator of Tickle Me Elmo, Dies at 78
An electronics wizard, he was already a veteran inventor when he collaborated with Ron Dubren on an idea for a toy that giggled. The rest is retail history.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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