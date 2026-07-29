RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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29.07.2026 11:06:43
Greggs shares soar as baker defies fears of sausage roll peak
Baker has continued its expansion in face of scepticism over UK’s continued appetite for its sausage rollsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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