Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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30.09.2026 09:28:41
Greggs to cut 740 factory jobs to save costs
Shares rise as bakery chain raises profit outlook for the yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Save S.p.A.
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30.09.26
|Greggs to cut 740 factory jobs to save costs (Financial Times)
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03.09.26
|Dear Brits, please save more (Financial Times)
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03.09.26
|Dear Brits, please save more (Financial Times)
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31.08.26
|Can robots save US manufacturing? (Financial Times)
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22.08.26
|The fight to save England’s rivers (Financial Times)
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18.08.26
|Can Burnham save Britain’s high streets? (Financial Times)
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12.08.26
|Is it too late to save liberal democracy? (Financial Times)
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02.07.26
|How do we save the wilting new homes market? (Financial Times)
Analysen zu Save S.p.A.
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