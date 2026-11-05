Greif A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Greif A hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Greif A ein EPS von 12,27 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,14 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 701,3 Millionen USD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,49 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Greif A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,38 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at