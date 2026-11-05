05.11.2026 06:31:28

Greif B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Greif B äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten 18,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Milliarden USD – ein Plus von 63,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Greif B 701,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 6,81 USD gegenüber 21,69 USD im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,01 Prozent auf 4,38 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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