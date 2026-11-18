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18.11.2026 06:31:28
Gremi Media Spolka Akcyjna Bearer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Gremi Media Spolka Akcyjna Bearer lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,56 PLN. Im Vorjahresquartal hatten -0,440 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Gremi Media Spolka Akcyjna Bearer im vergangenen Quartal 23,6 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gremi Media Spolka Akcyjna Bearer 25,1 Millionen PLN umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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