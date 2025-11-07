gremz informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

gremz hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 56,42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 51,01 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat gremz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,46 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,12 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at