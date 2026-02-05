gremz legte Quartalsergebnis vor

gremz hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 62,31 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 50,15 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 8,69 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte gremz 8,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at