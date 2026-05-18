gremz: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

gremz hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 41,08 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 46,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7,82 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 211,96 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 197,30 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,94 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 33,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at