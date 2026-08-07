gremz veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

gremz hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 57,66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 52,15 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 8,53 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at