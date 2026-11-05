gremz veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

gremz hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 75,92 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte gremz 56,42 JPY je Aktie verdient.

gremz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at