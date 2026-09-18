Grenergy Renovables SA Bearer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Grenergy Renovables SA Bearer präsentierte in der am 16.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 134,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 419,0 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 178,6 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at