Grenergy Renovables SA Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Grenergy Renovables SA Bearer hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 382,9 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 379,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte Grenergy Renovables SA Bearer ein EPS von 2,11 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 101,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 531,58 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,07 Milliarden EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at