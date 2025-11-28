|
Grenergy Renovables SA Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Grenergy Renovables SA Bearer veröffentlichte am 26.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 174,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,6 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 75,8 Millionen EUR ausgewiesen.
