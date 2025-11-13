GRENKELEASING Aktie
WKN: 586590 / ISIN: DE0005865901
|Trendwende geglückt
|
13.11.2025 13:09:39
grenke-Aktie gibt ab: grenke wächst beim Gewinn und hält an den Jahreszielen fest
Der Zielkorridor für den Gewinn in diesem Jahr bleibe zwar bei 71 Millionen bis 81 Millionen Euro. Die genaue Höhe werde vor allem von der Entwicklung der Risikovorsorge abhängen. Im Falle einer Schadenquote von - wie im bisherigen Jahresverlauf - knapp 1,8 Prozent für das Gesamtjahr 2025 sei davon auszugehen, dass das Konzernergebnis 2025 voraussichtlich den unteren Bereich der Spanne erreichen werde.
Für die meisten Analysten kommt das nicht überraschend. Die von Bloomberg erfassten Experten rechnen im Schnitt mit einem Gewinn von 73 Millionen Euro und damit eher am unteren Rand der Spanne.
An der Börse wurden die Quartalszahlen und die Aussagen zum Gesamtjahr dennoch negativ aufgenommen. Via XETRA notiert die grenke-Aktie zeitweise 2,03 Prozent tiefer bei 14,50 Euro.
Im dritten Quartal sei der Gewinn um knapp 87 Prozent auf 22,4 Millionen Euro geklettert, hieß es weiter. Die operativen Erträge legten im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 Prozent auf mehr als 169 Millionen Euro zu, während die Kosten nur um sieben Prozent auf knapp 91 Millionen Euro anzogen. Die Schadenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent und liegt damit wegen der weiter angespannten makroökonomischen Gesamtlage auf einem unverändert erhöhten Niveau.
Beim Leasingneugeschäft erwartet grenke-Chef Sebastian Hirsch unverändert einen Wert zwischen 3,2 und 3,4 Milliarden Euro. 2024 war das Volumen des Leasingneugeschäfts um fast ein Fünftel auf 3,1 Milliarden Euro gestiegen.
/zb/stk
BADEN-BADEN (dpa-AFX)
