GRENKE-Aktie in Rot: GRENKE rechnet für Leasingmärkte in Europa trotz Krisen mit Wachstum

Der Leasingspezialist GRENKE rechnet trotz des Ukraine-Kriegs und Unsicherheiten am Kapitalmarkt mit einem Wachstum der Leasingmärkte in Europa.

"Das Kundenverhalten in unserem Segment ist stabil", sagte der Vorstandsvorsitzende Sebastian Hirsch bei der Vorlage des Geschäftsberichts am Donnerstag in Frankfurt. Weder Corona noch der Angriffskrieg auf die Ukraine hätten Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf.

Für die GRENKE-Aktie ging es am Donnerstag dennoch abwärts. Am Nachmittag lag das Papier mit zweieinhalb Prozent im Minus und setzte damit seinen Anfang März begonnenen Sinkflug fort. Im weiteren Verlauf verliert die GRENKE-Aktie im XETRA Handel zeitweise 1,75 Prozent auf 23,58 Euro. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat das Papier allerdings noch fast 20 Prozent an Wert gewonnen.

Der Finanzdienstleister bietet verschiedene Leasingobjekte von IT-Ausstattung für Büros über Maschinen bis hin zu E-Bikes an. Wie bereits bekannt wuchs das Neugeschäft 2022 nach Angaben des SDax-Unternehmens (SDAX) um knapp 39 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Der Gewinn unterm Strich lag mit 84,2 Millionen Euro laut Hirsch 11,6 Prozent niedriger als im Vorjahr. Dies liege am Sondererlös aus dem Verkauf der Gesellschaft Viafintech im Jahr 2021, erklärte der Vorstandschef. Ohne diesen Effekt wäre der Gewinn 2022 um gut 16 Prozent gestiegen.

Hirsch bekräftigte die Pläne, das Leasingneugeschäft im laufenden Jahr auf 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro auszuweiten sowie zweistellige Millionenbeträge in die Digitalisierung zu investieren.

