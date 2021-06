GRENKE-Aktie unter Druck: GRENKE bekommt neuen Chef

Am Montagabend gab das Unternehmen überraschend den baldigen Abgang seiner mehrjährigen Chefin bekannt. Antje Leminsky habe sich aus persönlichen Gründen entschieden, nach acht Jahren im Vorstand, davon drei Jahre als Vorstandsvorsitzende, das Unternehmen zum 30. Juni 2021 zu verlassen, hieß es.

"Der Aufsichtsrat dankt Frau Leminsky für ihre wertvolle Arbeit in den letzten Jahren. Wir bedauern sehr, dass sie GRENKE verlassen wird", wurde Aufsichtsratschef Ernst-Moritz Lipp in einer weiteren Mitteilung zitiert. Die Noch-Vorstandchefin sprach davon, nach dem uneingeschränkten Testat von KPMG, dem "achtbaren" Geschäftsverlauf in den ersten Monaten des Jahres 2021 und der nunmehr abgeschlossenen aufsichtlichen Prüfungen eine neue Herausforderung annehmen zu wollen.

Nachfolger wird zum 1. August Michael Bücker, zuletzt Mitglied des Vorstands der Bayerischen Landesbank. Während der Übergangsphase greifen laut Mitteilung die Vertretungsregelungen innerhalb des Vorstands.

Anleger zeigten sich zunächst entspannt. Der Aktienkurs von GRENKE reagierte nachbörslich leicht positiv auf die Neuigkeiten.

Im XETRA-Handel geht es für die GRENKE-Aktie 3,37 Prozent auf 36,09 Euro nach unten.

