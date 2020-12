GRENKE beruft Risikovorständin

Wie der in die Kritik geratene Leasingkonzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Januar Isabel Rösler zum Chief Risk Officer ernannt. Die ausgebildete Wirtschaftsprüferin wird wesentliche interne Kontrollfunktionen wie Risikocontrolling, Compliance, Geldwäscheprävention und Datenschutz verantworten.

GRENKE sah sich massiven Anschuldigungen des britischen Spekulanten und Leerverkäufers Fraser Perring ausgesetzt. Dessen Analysehaus Viceroy Research hatte Mitte September einen Bericht über GRENKE veröffentlicht, in dem Konzern unter anderem Bilanzbetrug vorgeworfen wurde. Der Aktienkurs war daraufhin um bis zu 50 Prozent abgestürzt. Auch monierte Perring das aus seiner Sicht intransparente Franchise-System des Konzerns. In zwei vom Unternehmen in Auftrag gegebenen Sondergutachten sah sich GRENKE entlastet, kündigte aber eine höhere Transparenz und verbesserte Kontrollsysteme an.

Rösler hat in führender Position bei der Landesbank Baden-Württemberg gearbeitet und war als Geschäftsführerin der Südleasing GmbH und der Südfactoring GmbH tätig. Zuvor war sie bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhousecoopers Senior Managerin mit Schwerpunkt in der Prüfung von Leasinggesellschaften und Banken.

"Mit der Erweiterung des Vorstands um die Position des Chief Risk Officer wollen wir den gestiegenen aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die internen Kontrollsysteme noch besser gerecht werden", sagte Aufsichtsratschef Ernst-Moritz Lipp.

