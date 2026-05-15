grenke: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

grenke lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,020 EUR je Aktie in den Büchern standen.

grenke hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 236,9 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 210,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at