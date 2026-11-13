grenke präsentierte Quartalsergebnisse

grenke hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei grenke noch ein Gewinn pro Aktie von 0,470 EUR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat grenke 182,3 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 229,4 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at