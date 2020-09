GRENKE sichert Bafin umfassende Kooperation bei Sonderprüfung zu - GRENKE-Aktie leichter

Das Unternehmen sieht sich unberechtigten Anschuldigungen eines Shortsellers ausgesetzt und hat diese mehrfach zurückgewiesen.

"Es ist im Interesse der GRENKE AG, ihrer Mitarbeiter, Geschäftspartner und Investoren, dass die im Raum stehenden, haltlosen Anschuldigungen rasch aus der Welt geschafft werden", sagte die Vorstandschefin Antje Leminsky. "Dazu wird auch diese Untersuchung beitragen."

GRENKE hat zudem selbst zwei eigene externe Prüfgutachten in Auftrag gegeben. KPMG wurde bereits am 18. September beauftragt, ein Sondergutachten zu erstellen, das insbesondere die Substanz des Geschäfts untersucht. Zusätzlich sei am 24. September die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton mandatiert, um das Franchise-Geschäft zu überprüfen.

Der Short-Seller Viceroy Research, hinter der der britische Investor Fraser Perring steht, hat GRENKE unter anderem vorgeworfen, dass Übernahmen von Franchisenehmern in den vergangenen zehn Jahren mit verbundenen Parteien ("Related Parties") stattfanden, die nicht offengelegt wurden.

Die GRENKE-Aktie verliert via XETRA zeitweise 2,74 Prozent auf 30,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)